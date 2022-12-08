Банки начали охоту за 13-й зарплатой россиян

Банки в России начали охоту за так называемыми 13-ми зарплатами и бонусами граждан.

Кредитные организации запустили новогодние акции. Так, с 1 декабря россияне смогут открыть депозит под 8–9,5% годовых при ключевой ставки ЦБ РФ в 7,5%, а также оформить ипотечный кредит на особых условиях.

В этом сезоне акций по сберегательным продуктам оказалось больше, чем по кредитным. Однако предложения банков более скромные. Эксперты говорят, что гражданам России следует быть бдительными: зачастую новогодний кредит по "низкой ставке" может оказаться менее выгодным, чем заем в обычное время, сообщают "Известия".

Напомним, в России продолжает дорожать ипотечное кредитование. Из-за рисков неплатежей 29 банков в ноябре повысили ставки, у некоторых из них она выросла на 0,5%.