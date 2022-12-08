Законопроект: россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах

Граждан России обяжут проверять газовое оборудование в квартирах.

Для этого будет необходимо заключать договоры его обслуживания с той же компанией, с которой сотрудничает управляющая компания. До конца года, либо в январе депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении соответствующий доработанный проект закона.

В настоящее время граждане могут заключать такие договоры с любой компанией. В результате 10–50% квартир не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к систематическим несчастным случаям. До сих пор документ находился в зависшем состоянии — первое чтение состоялось еще в 2018 году, после чего его долгое время дорабатывали, сообщают "Известия".

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15. 5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области.

6 декабря в пятиэтажном жилом доме в городе Азов в Ростовской области взорвался газ.

7 декабря в Назрани произошел взрыв газа в торговом центре.