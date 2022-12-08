08 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: rtr.md

Производители электронных сигарет попросили Мишустина не повышать акцизы

Профессиональный альянс участников рынка электронных никотиновых систем и Союз предприятий индустрии никотиносодержащей продукции направили главе кабмина России Михаилу Мишустину совместное письмо.

В нем содержится призыв к правительству не повышать акциз на никотиносодержащие жидкости. Как считают участники рынка, что увеличение фискальной нагрузки не позволит рынку электронных сигарет выйти в легальное поле.

Из документа следует, что повышение акцизов, предложенное Министерством финансов РФ, повысит долю косвенного налога до 94–96% в стоимости продукции — тогда как во всем мире данный показатель составляет 13–15% от цены.

"Сейчас примерно 90% рынка электронных систем доставки никотина находится в серой зоне и не платит акциз", — говорится в письме, которое также было направлено в Минпромторг. В случае повышения акциза рынок может полностью уйти в "черную зону", сообщает "Коммерсант".

Ранее Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев считает необходимым запретить торговлю электронными сигаретами через интернет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Теги: электронные сигареты, акцизы



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Ранее 05.12.2022 09:13 Мск В Госдуме предложили запретить торговлю электронными сигаретами в интернете


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