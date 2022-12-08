08 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кадыров считает, что многодетное материнство должно стать профессией

Материнство в многодетных семьях надо приравнять к работе.
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Об этом в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В частности, я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий). Иными словами, предлагаю прировнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом", — заявил глава Чечни.

По его словам, таким матерям надо совмещать работу с семейными обязанностями. Кадыров напомнил, что именно они "выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения, в том числе патриотического", и поддерживают традиционные ценности. Политик выразил уверенность в том, что его инициатива положительно отобразится не только на демографии, но и даст таким семьям ощущение поддержки от общества и государства.

Власти озаботились совершенствованием социальной политики, и для этого проводят масштабный опрос на портале Госуслуг в рамках проекта "Повышение рождаемости". Анкету разработали Правительство и Минтруд. Власти пытаются понять, довольны ли граждане уже имеющимися мерами поддержки, и предлагают выбрать из довольно большого списка одну или несколько мер, которую необходимо добавить к уже имеющимся.

Теги: Кадыров, материнство, семья, дети



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