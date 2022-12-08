Попова заявила, что свиной грипп пришел в Россию всерьез

В текущем году в Россию грипп пришел всерьез.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, наиболее активным оказался его штамм A/H1N1 – "свиной грипп". "Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А/H1N1 пандемического 2009 г. ", – заявила она в эфире телеканала "Россия-1".

Попова отметила, что система здравоохранения РФ готова к большому количеству вызовов и пациентов. Отмечается, что свиной грипп особенно опасен из-за того, что симптомы заболевания могут проявиться уже через несколько часов после заражения. Максимальный инкубационный период – семь дней.

Роспотребнадзор рекомендовал всем школам переводить на дистанционное обучение классы, в которых на занятия из-за гриппа не явились более 20% учеников.

Напомним, "свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах России. В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей.