08 Декабря 2022
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Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

Собянин прокомментировал заявления об особом положении Москвы при мобилизации

Заявления о том, что Москва находилась в особом положении во время частичной мобилизации, не соответствуют действительности и являются бессовестными.

Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

"Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам", — сказал мэр. Он отметил, что в этом контексте необходимо учитывать специфику города, где расположено большое количество федеральных министерств и иных ведомств, промышленных предприятий и др. Из-за этого число граждан, которые потенциально могут получить бронь от мобилизации, в Москве выше, чем в других регионах.

Собянин также сказал, что слухи о второй волне мобилизации тиражируются с тем, чтобы посеять панику среди населения и вынудить граждан покинуть страну. По его словам, никакой необходимости в проведении новой мобилизации сейчас нет, сообщает "ТВ Центр".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на слухи о возможной новой волне мобилизации. "Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях", - заявил он.

Теги: Собянин, Москва, мобилизация, спецоперация



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