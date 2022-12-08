Собянин прокомментировал заявления об особом положении Москвы при мобилизации

Заявления о том, что Москва находилась в особом положении во время частичной мобилизации, не соответствуют действительности и являются бессовестными.

Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

"Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам", — сказал мэр. Он отметил, что в этом контексте необходимо учитывать специфику города, где расположено большое количество федеральных министерств и иных ведомств, промышленных предприятий и др. Из-за этого число граждан, которые потенциально могут получить бронь от мобилизации, в Москве выше, чем в других регионах.

Собянин также сказал, что слухи о второй волне мобилизации тиражируются с тем, чтобы посеять панику среди населения и вынудить граждан покинуть страну. По его словам, никакой необходимости в проведении новой мобилизации сейчас нет, сообщает "ТВ Центр".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на слухи о возможной новой волне мобилизации. "Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях", - заявил он.