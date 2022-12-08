08 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба РМК

11 декабря в Екатеринбурге пройдёт один из самых крупных международных турниров по боксу под эгидой RCC Boxing Promotions

11 декабря фанаты станут свидетелями десяти зрелищных поединков, во главе которых будет стоять встреча российской звезды Магомеда Курбанова и безумного нокаутера Хоана Гонсалеса. Вдохновившись историей спортивного пути непобеждённого боксёра, режиссёр проекта Фёдор Муратов выбрал основной темой шоу восхождение на боксерский Олимп: «Мы планируем показать путь Магомеда Курбанова к вершине своей профессиональной карьеры. Кроме того, будет использован знаменитый образ чёрного льва, который напрямую ассоциируется с прозвищем спортсмена. Именно он и будет символизировать достижение Магомедом очередной ступени на пути к вершине боксёрского Олимпа».

турнир по боксу, RCC Boxing Promotions, шоу(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Для проведения эффектного светового и звукового шоу команда специалистов RCC всего за несколько дней преобразит площадку ДИВСа.

турнир по боксу, RCC Boxing Promotions, магомед курбанов(2022)|Фото: пресс-служба РМК

«Визуальная составляющая данного проекта очень монументальна. Зритель увидит высокую и мощную конфигурацию экранов кубической формы, дополненную цифровыми декорациями с глубокой перспективой и сложной композицией, вдохновлёнными образами из древнегреческой мифологии», – рассказал креативный продюсер шоу Глеб Бурганов.

турнир по боксу, RCC Boxing Promotions, магомед курбанов(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Этот турнир станет ярким завершением 2022 года для всех любителей бокса от RCC Boxing Promotions.

турнир по боксу, RCC Boxing Promotions, магомед курбанов(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: турнир по боксу, RCC Boxing Promotions, шоу, дивс, магомед курбанов



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