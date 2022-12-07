Владимир Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Президент России Владимир Путин во время ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось в режиме ВКС, заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

Глава государства подчеркнул, оружие массового поражения, ядерное оружие в России рассматривают как защиту, стратегия применения средств защиты вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара, то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ.

"Существует и то, что все сейчас обсуждают, так называемое тактическое ядерное оружие. Оно, американское ядерное оружие, в большом количестве расположено на европейской территории. Мы никому наше ядерное оружие не передавали, не передаем, но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется. Но здесь ведь в чем дело? Дело в том, что так же, как и в предыдущем случае, когда говорили о русофобии, никто ведь не замечает и не хочет замечать и видеть то, что делается и говорится в странах-соседях, в западных странах. Я уже сказал: мы же свое ядерное оружие, в том числе тактическое, на территории других стран не содержим, не имеем, а американцы имеют – и в Турции, и в целом ряде других государств Европы. Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого пока не делали ничего. Это второе. Третье. Разве мы говорили о возможности применения? Нет. Вот бывшая, не к вечеру будь помянута, Премьер-министр Великобритании, она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что в России отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие, и что не власти нашей страны не собираются "размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру".