ВФУ обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке. Горит склад с серой

Украинские боевики обстреляли химзавод "Стирол", горит склад с серой. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, угрозы нет, но может распространяться едкий запах.

Также из-за обстрелов со стороны украинских боевиков в Никитовском районе города повреждены шесть домостроений, в Калининском районе Горловки убиты мужчина 1961 г.р. и женщина 1961 г.р. Обесточены 82 ТП, без электроэнергии остались 10 472 абонента поселка Байрак и поселка Калиновка.