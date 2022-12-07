07 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против РФ, которые включают почти 200 человек и три банка, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В частности, планируется запретить все транзакции Всероссийского банка развития регионов в рамках девятого пакета санкций.

Еврокомиссия предложила запретить еще четыре российских телеканала. Также ЕС намерен ввести экспортные ограничения на поставки в Россию беспилотников.

Теги: санкции, девятый пакет, Евросоюз



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