Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против РФ, которые включают почти 200 человек и три банка, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В частности, планируется запретить все транзакции Всероссийского банка развития регионов в рамках девятого пакета санкций.

Еврокомиссия предложила запретить еще четыре российских телеканала. Также ЕС намерен ввести экспортные ограничения на поставки в Россию беспилотников.