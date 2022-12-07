07 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске перед судом предстанут шесть подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков

Следователи Главного управления МВД по Свердловской области направили в суд Челябинска громкое уголовное дело, возбужденное в отношении шесть участников ОПГ за производство и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU проинформировал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, члены группы обвиняются в преступном сообществе, которое действовало в Челябинской области.

У подозреваемых полицейскими конфисковано 11 кг синтетических наркотиков, а также свыше 14 кг прекурсоров.

"Неотвратимость наказания за преступления в сфере наркотрафика в особо крупном размере наступит благодаря профессионализму оперуполномоченных подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального ГУ МВД. Именно они вычислили и в ходе спецоперации задержали членов криминального сообщества из числа местных жителей. В деле, состоящем из 29 томов, значится шесть фигурантов, один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Расследование вела группа следователей ГСУ полицейского главка под руководством майора юстиции Артема Дубровского. Чтобы иметь необходимое количество доказательств, представители МВД провели 22 экспертизы. Тщательно законспирированную нарколабараторию организовал находящийся в местах лишения свободы в колонии Невьянска некто Василий 1984 года рождения, осужденный к 17 годам лишения свободы за контрабанду и сбыт наркотиков. У обвиняемых, которые в настоящее время находятся под стражей, сыщики арестовали три иномарки — Лендровер, Вольво и Шевроле. Прокуратура уже подписала обвинительное заключение", - отметил полковник Горелых.

О приговоре суда пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области проинформирует общественно дополнительно.

Теги: наркотики, производство, сбыт, подозреваемые



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