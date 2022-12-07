"Каким надо быть законченным": Пригожин разложил по полочкам свой отказ лидеру ЛДПР Слуцкому

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на приглашение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отпраздновать 33-летие партии в Колонном Зале Дома Союзов.

Предприниматель отметил, что не уважает Слуцкого и не видит причин идти на праздник ЛДПР, поскольку ни он сам, ни бойцы ЧВК «Вагнер» не получали помощи от политика или его подчиненных. Несмотря на это, он поздравил всех причастных с 33-летием партии и «разложил по полочкам» отказ на предложение Слуцкому.

«Постараюсь сформулировать деликатно: «Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал, зная, что я на 100% пошлю вас... к посольскому выходу», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин поблагодарил россиян за поддержку ЧВУ «Вагнер» и посоветовал соотечественникам помочь добровольцам и ополченцем, поскольку у его бойцов есть все необходимое.