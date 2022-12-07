"Каким надо быть законченным": Пригожин разложил по полочкам свой отказ лидеру ЛДПР Слуцкому

07 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Каким надо быть законченным": Пригожин разложил по полочкам свой отказ лидеру ЛДПР Слуцкому

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на приглашение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отпраздновать 33-летие партии в Колонном Зале Дома Союзов.

Предприниматель отметил, что не уважает Слуцкого и не видит причин идти на праздник ЛДПР, поскольку ни он сам, ни бойцы ЧВК «Вагнер» не получали помощи от политика или его подчиненных. Несмотря на это, он поздравил всех причастных с 33-летием партии и «разложил по полочкам» отказ на предложение Слуцкому.

«Постараюсь сформулировать деликатно: «Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал, зная, что я на 100% пошлю вас... к посольскому выходу», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин поблагодарил россиян за поддержку ЧВУ «Вагнер» и посоветовал соотечественникам помочь добровольцам и ополченцем, поскольку у его бойцов есть все необходимое.

Теги: евгений пригожин, слуцкий, лдпр, конкорд, чвк вагнер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети