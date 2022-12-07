07 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: avito.ru

ЖК "Мельница" предложила екатеринбуржцам купить ОКН за 96 миллионов

Часть ансамбля зданий "Мельницы Борчанинова-Первушина" в Екатеринбурге выставили на продажу за 96 млн 305 тыс. рублей. Объявление выставила компания ЖК "Мельница" на Avito.

Продавец предлагает купить или арендовать здание 1 тыс. 133 кв.м. как полностью, так и по частям. Покупателям предлагают два этажа и подвал, где можно разместить детский клуб, медицинский центр, картинную галерею, офис, event-студию или организовать производство одежды.

Часть ансамбля зданий "Мельницы Борчанинова-Первушина" в Екатеринбурге(2022)|Фото: avito.ru

Часть ансамбля зданий "Мельницы Борчанинова-Первушина" в Екатеринбурге(2022)|Фото: avito.ru

Часть ансамбля зданий "Мельницы Борчанинова-Первушина" в Екатеринбурге(2022)|Фото: avito.ru

Здание является объектом культурного наследия и расположено внутри квартала между зданием Мельницы и жилым домом №1.

Часть ансамбля зданий "Мельницы Борчанинова-Первушина" в Екатеринбурге(2022)|Фото: avito.ru

Напомним, что ранее на сайте продаж недвижимости появилось объявление продаже инвестиционного проекта бизнес-центра на Шевченко, 1. Сейчас на этом месте находится заброшенная поликлиника, однако в будущем прямо напротив ТЮЗа должно вырасти 10-этажное здание с кафе, фитнес-центром и спортивным залом.

Теги: Мельница, Екатеринбург, ОКН, продажа



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