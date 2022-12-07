Владимир Зеленский стал "Человеком года" по версии журнала Time

Владимир Зеленский и "дух Украины" названы "Человеком года 2022" по версии журнала Time.

В эссе, посвященном выбору персоны года, журналист Time Саймон Шустер пишет: "Успех Зеленского как лидера военного времени основывался на том факте, что мужество заразительно". Репортен указывает на то, что Зеленский не покинул Киев после 24 февраля, хотя имел такую возможность, чем заслужил уважение жителей страны.

Редакторы Time выбрали Зеленского из шорт-листа, в котором также были председатель КНР Си Цзиньпин, Верховный суд США, Илон Маск, член палаты представителей Лиз Чейни, Маккензи Скотт, губернатор Флориды Рон ДеСантис, протестующие в Иране, защитники безопасности оружия и глава американского казначейства Джанет Йеллен. В прошлом году "Человеком года" стал Илон Маск.