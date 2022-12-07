07 Декабря 2022
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Общество Москва
Фото: vk.com/archsovet

Архсовет Москвы одобрил строительство возле "Сити" 400-метровой башни

Архсовет Москвы одобрил проект 400-метровой башни возле моста "Багратион". Новый небоскрёб – "символ вертикального города", который эволюционирует и развивается вверх. Легкий серебристый объём с динамичной структурой разработан архитектурным бюро СПИЧ для "Галс Девелопмент", говорится в группе Архсовета "ВКонтакте".

Детальное исследование, проведенное Москомархитектурой, легло в основу технического задания для проектировщиков. Сложной задачей было интегрировать здание в мост "Багратион" и Краснопресненскую набережную. По вечерам архитектура акцентируется подсветкой. Серебристый объём контрастирует с существующими башнями "Москва-Сити". Главный вход акцентирован масштабным трехэтажным порталом.

"Башня высотой почти 400 м имеет динамичное сложное развитие, в этом плане прослеживается традиция московских небоскребов, где массивный многоступенчатый объем утончается к верху и с каждой точки раскрывается по-разному. Башня-город, эволюционирующий ввысь. Большое внимание в проекте мы уделяем созданию общественных пространств. Система атриумов с лифтам как артерия пронизывают здание насквозь и завершается рестораном с террасой. Движение – очень важная функция в небоскрёбах, поэтому мы решили выдвинуть ее на первый план", - сказал руководитель бюро СПИЧ Сергей Чобан.

По данным департамента строительства Москвы, площадь небоскреба – 196 тыс. кв. м, под аренду отведено около 130 тыс. "квадратов". В здании спроектированы открытые террасы с панорамным видом на Москву-реку и башни "Сити". На 35-м и 36-м этажах будет организовано Sky Lobby с кафе, event-hall, смотровые площадки и пересадочные зоны на верхние этажи. В подземной части комплекса расположится паркинг из шести уровней. В пространстве небоскреба откроются премиальные рестораны высокой кухни, фуд-моллы, фитнес-центр с бассейном, длина дорожек в котором составит 50 метров, SPA-комплекс и сервисные зоны. Ввод бизнес-центра в эксплуатацию запланирован в 2030 г.

Изображение новой башни высотой 400 метров, что появится у "Москвы-Сити"(2022)|Фото: vk.com/archsovet

Теги: Москва-Сити, Архсовет, башня, строительство



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