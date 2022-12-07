Взрыв газа в торговом центре в Назрани: пострадали четыре человека

Взрыв газа произошел в торговом центре в Назрани, четыре человека доставлены в больницу.

ЧП произошло в торговом доме "Таргим", который находится на улице Муталиева. Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщили в МЧС.

Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Здание частично разрушено.

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15.

5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области.