В Нижневартовске проходит сбор гуманитарной помощи для жителей обрушившегося из-за взрыва газа дома

В Нижневартовске проходит сбор гуманитарной помощи для жителей дома по ул. Мира 6А, пострадавших из-за взрыва газа и обрушения межэтажных перекрытий, передает корреспондент Накануне.RU.

Сбор помощи ведет благотворительный склад "Помоги продержаться", который находится в торговом комплексе "Городок" на улице Мира. Принимают помощь и продуктами, и вещами.

"К нам поступила просьба о продуктовой помощи. Люди временно разместились у знакомых и родственников, расходов сейчас очень много, поэтому продуктовая поддержка будет хорошим подспорьем. Продукты можно принести на благотворительный склад. Обязательно скажите волонтерам, что продукты для пострадавшим в доме 6А. Друзья, сразу отвечаем на вопрос, что из продуктов нужно. Ответ - все что мы едим каждый день. Мясо, масло, молоко, овощи и фрукты", - говорится в сообщении.

В группе благотворительного склада "ВКонтакте" указан размер одежды, которая нужна для пострадавших. Также сообщается, что Фонд "Твори добро" ведет сбор денег.