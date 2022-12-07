В Екатеринбурге запретили парковаться на еще одной улице

Мэрия Екатеринбурга запретила парковаться на еще одной улице города - в Октябрьском районе на улице Народной Воли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, дорожные знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" установили от улицы Розы Люксембург до улицы Горького. Решение было принято после просьбы местных жителей об обеспечении пропускной способности транспортных артерий.

Напомним, что в новом развивающемся районе Академический уже к 2025 году могут появиться ограничения на парковку. Оставлять свои автомобили или даже останавливаться будет запрещено там, где машина может помешать проезду "скорой" и пожарным.