В Челябинской области директора коммунальной организации подозревают в мошенничестве

В Челябинской области директора коммунальной фирмы подозревают в хищении более 180 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина, используя служебное положение, осуществил фиктивную куплю-продажу автозапчастей, присвоив таким образом 181 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту присвоения около 600 тыс. рублей. Руководитель организации не передал поставщику энергоресурсов деньги граждан, оплативших коммунальные услуги.