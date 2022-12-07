Защита обжаловала приговор по делу братьев Магомедовых

Защита обжаловала обвинительный приговор по делу совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Об этом свидетельствует информация из базы данных судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционная жалоба была подана 6 декабря.

Напомним, совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов осужден на 19 лет колонии строгого режима по делу о создании ОПС и хищении 11 млрд рублей. Его брат приговорен к 18 годам колонии. Помимо этого, оба должны будут выплатить штраф в 2,5 млн рублей.

Сообщалось, что у братьев Магомедовых конфисковали самолет Gulfstream и квартиры в Лондоне и Москве. Суд также изъял все акции ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчетный депозитарий", группы компаний ОАО "Сумма", транспортной группы FESCO и других компаний.