Волонтерский центр РМК поможет исполнить мечты детей в рамках "Елки желаний"

Волонтерский центр РМК подписал соглашение с благотворительным фондом поддержки лиц в трудной жизненной ситуации "Мечтай со мной". Компания продолжает оставаться региональным представителем акции "Елка желаний" в Свердловской области, когда каждый из детей с ограничениями здоровья получает возможность исполнить свою мечту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, подписание соглашения прошло в рамках московского форума гражданского участия "Мы вместе". В этом году около 1,5 тыс. детей напишут свои желания, которые в течение всех новогодних каникул сможет исполнить любой желающий.

"Подписание соглашения позволит исполнить большее количество желаний детей и откроет новые возможности для людей, которые хотят сделать добро тем, кто нуждается в помощи. Акция направлена на создание новогоднего настроения людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За два прошлых года нам всем вместе удалось исполнить около тысячи желаний детей, и с каждым годом эта цифра растет. В этом году мы ожидаем около полутора тысяч писем", - рассказал директор волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

В прошлом благодаря проекту удалось осчастливить 500 детей по всему региону. 7-летний Стас впервые побывал в Москве и увидел Кремль, 14-летняя Мария посетила Эрмитаж, 8-летний Вова получил долгожданный трюковый велосипед, а 6-летний Кирилл теперь сможет кататься на своем новом самокате.

Акция стартует в Екатеринбурге 11 декабря в рамках Вечера бокса RCC Boxing Promotions. Елка с желаниями будет находится в холле ДИВСа "Уралочка". Начало турнира в 17.00. Шарики с желаниями можно повесить и на общегородскую елку в музее "Россия – моя история" уже в середине декабря. Выбрать детскую мечту для воплощения в жизнь можно будет до середины февраля.