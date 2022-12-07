На личном контроле: ход уборки дворов в Екатеринбурге проверил заместитель мэра

Ход уборки придомовых территорий уральской столицы проинспектировали заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко и начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Александр Брагин. На особом контроле чиновников сейчас – освобождение козырьков и крыш от сосулек и снега.

Задачей объездов является устранение дефектов работы управляющих организаций и ТСЖ. В ходе таких инспекций представители муниципалитета без предупреждения заходят в выбранные дворы уральской столицы, отмечают недостатки работы лиц, ответственных за их содержание, и требуют их устранения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в рамках сегодняшнего объезда Владимир Гейко посетил двор по адресу проспект Ленина, 5. Его особенность заключается в том, что одну часть придомовой территории обслуживает управляющая организация, а другую – ТСЖ. Управляющая организация исполнила свои обязанности по уборке: очистила тротуары и входы в подъезд, – а товарищество оставило двор без внимания. Теперь ТСЖ будет направлено предписание с требованием исправить ситуацию.

Освобождение козырьков и крыш от сосулек и снега входит в зону ответственности управляющих организаций и ТСЖ. В то же время содержание самовольно установленных, не относящихся к общему имуществу дома конструкций, в том числе эркеров, балконов, лоджий, является прямой обязанностью собственников. Особенно актуальной уборка таких сооружений становится в период снегопадов.

Помимо этого, Владимир Гейко объяснил, что управляющие организации и ТСЖ обязаны очищать дворовые проезды, тротуары и входы в подъезд до асфальта, обрабатывать наледь противогололедными материалами или посыпать ее мелкофракционным щебнем. При этом складирование снега на газонах – разрешено. Также организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, должны убирать мусор, находящийся на придомовых территориях вне контейнерных площадок.

"В рамках сегодняшнего объезда мы посетили несколько дворов Верх-Исетского района. В большинстве из них уборка близка к нормативной, хотя есть придомовые территории, состояние которых оставляет желать лучшего. На эти случаи мы обратим внимание службы заказчика района и муниципального жилищного контроля. Квартальные следят за ходом уборки в ежедневном режиме, я – в еженедельном", – подчеркнул Владимир Гейко.

При установлении факта нарушения содержания кровель в надлежащем состоянии, а также с пожеланиями или замечаниями по уборке тротуаров и дорог, жители города могут обратиться к администрации Екатеринбурга через сервисы "Квартальные нашего города" и "Электронная приемная".