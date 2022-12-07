Работы по восстановлению Крымского моста закончатся в марте 2023 года - Хуснуллин

На Крымском мосту завершены восстановительные работы на правой части, сейчас строители перешли на левую. Организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1200 тонн конструкций поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии.

"Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов. Основные работы, которые позволят открыть движение, планируем завершить в марте 2023 года", - сообщил Хуснуллин.

Он поручил увеличить количество досмотровых комплексов на въездах на мост, чтобы водители быстрее получали разрешение на проезд.

В начале этой недели по восстановленной части Крымского моста проехал Владимир Путин. Вместе с Хуснуллиным он проинспектировал ход восстановительных работ.