Мэр Тюмени объяснил, зачем городу больше платных парковок

Глава Тюмени Руслан Кухарук во время "прямой линии" высказался о расширении в городе сети платных парковок.

"Мы предпринимаем комплекс мер, чтобы решить проблему высокой автомобилизации Тюмени. В городе зарегистрированы более 400 тыс. автомобилей, 300 тыс. – личные. Если мы говорим о центре города, то там не сделаешь развязку по объективным причинам. Бывает трудно проехать даже по той улице, где одностороннее движение. Один из механизмов решения этой проблемы – платные парковки. Это позволяет повысить оборачиваемость места", - сказал Кухарук.

Он ответил, что расширение платных парковок – не "деньги из воздуха, которые "делает" мэрия", а попытка разгрузить действующие магистрали.

"Такое решение – попытка решить проблему с заторами в центре. С другой стороны, надо действовать комплексно, чтобы жители пересаживались на общественный транспорт", - сказал Кухарук.