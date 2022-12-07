07 Декабря 2022
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Мэр Тюмени объяснил, зачем городу больше платных парковок

Глава Тюмени Руслан Кухарук во время "прямой линии" высказался о расширении в городе сети платных парковок.

"Мы предпринимаем комплекс мер, чтобы решить проблему высокой автомобилизации Тюмени. В городе зарегистрированы более 400 тыс. автомобилей, 300 тыс. – личные. Если мы говорим о центре города, то там не сделаешь развязку по объективным причинам. Бывает трудно проехать даже по той улице, где одностороннее движение. Один из механизмов решения этой проблемы – платные парковки. Это позволяет повысить оборачиваемость места", - сказал Кухарук.

Он ответил, что расширение платных парковок – не "деньги из воздуха, которые "делает" мэрия", а попытка разгрузить действующие магистрали.

"Такое решение – попытка решить проблему с заторами в центре. С другой стороны, надо действовать комплексно, чтобы жители пересаживались на общественный транспорт", - сказал Кухарук.

Теги: Руслан Кухарук, Тюмень, автомобиль



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