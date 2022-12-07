В Пермском крае грабитель избил пенсионерку за банку варенья

В Юсьвинском муниципальном округе полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в избиении пожилой женщины и грабеже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Дело возбуждено по статье "Грабеж", совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья.

Инцидент произошел в конце ноября. Ночью мужчина разбил кирпичом окно в доме 74-летней пенсионерки, проник в помещение и избив женщину, похитил у нее два мобильных телефона и банку варенья. Потерпевшая, испугавшись за свою жизнь и здоровье, воспользовалась моментом и убежала из дома к соседу.

"Тем временем злоумышленник, забрав чужое имущество, скрылся с места преступления. Своими противоправными действиями он причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 3000 рублей. В кратчайшие сроки полицейские задержали гражданина, причастного к совершению грабежа. Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Выяснилось, что преступлению предшествовало употребление им спиртных напитков. Похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли у родственников фигуранта", - сообщили в полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.