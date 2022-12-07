МИД: Проблема скопления танкеров в Бофоре может выйти на политический уровень

Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов. Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний", - сказал Грушко РИА Новости.

Он добавил, что если проблема не будет решена, то ее вынесут на политический уровень.

Как сообщалось, введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС в отношении России привело к образованию очереди из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы. По данным Financial Times, два десятка танкеров с российской нефтью вынуждены ждать дополнительного подтверждения страховки.