Глава Тюмени рассказал, кто составляет трудовую доблесть города

Глава Тюмени Руслан Кухарук во время "прямой линии" высказался о том, есть ли сегодня в городе жители, вспоминая о которых, можно было бы сказать о трудовой доблести. Присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести" он назвал историческим событием.

"Есть тот продукт, предприятия, люди, что создают современную трудовую доблесть Тюмени. Когда мы говорим о месте Тюмени во вклад в энергетический комплекс, мы понимаем, что это – трудовая доблесть. Люди, которые стоят у станков или работают в науке. Учителя – тоже трудовая доблесть. Сегодня есть люди, которых мы можем называть героями нашего времени", - сказал Кухарук.

Говоря об индустриализации, он напомнил, сколько было проблем из-за санкционного давления. Кухарук назвал это временем возможностей. Уход зарубежных компаний – шанс для российских предприятий. В том числе и тюменских.