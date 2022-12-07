Полицейские дали концерт в метро Екатеринбурга ко Дню героев Отечества

Сотрудники Культурного центра регионального главка МВД вместе с общественниками устроили для жителей Екатеринбурга концерт прямо в метрополитене. На станции "Площадь 1905 года" были вывешены 25 портретов свердловчан, удостоенных самой высокой награды - "Золотой звезды" с описанием их подвигов. На этом фоне горожане и гости уральской столицы могли насладиться музыкой, в том числе и игрой на скрипке от одного из сотрудников МВД.

Как сообщили Накануне.RU начальник пресс-службы регионального глава МВД Валерий Горелых, концерт и выставка были организованы ко Дню героев Отечества.

"Далеко не каждый день увидишь своими глазами настоящего Героя России, а здесь их было сразу два, а также играющего на скрипке и поющего полицейского. В настоящее время в нашей стране проживает 584 Героя, из них 8 — в Свердловской области. Поприветствовать горожан и рассказать о важности того, что сделали люди, изображенные на фотографиях, пришли директор екатеринбургской подземки Андрей Панаиотиди, а также владельцы высокого титула Игорь Родобольский и Сергей Евланов. В 2002 году Родобольский вступил в смертельную схватку с террористами на территории Ингушетии и вышел из неё победителем. А его коллега Евланов в 1993 году на границе Таджикистана и Афганистана, прикрывая своих боевых товарищей пулеметным огнем от банды наступавших душманов, получил ранение, но не позволил прорваться и завладеть погранзаставой. Вот такие мужественные люди живут среди нас", - отметил полковник Горелых.

Место проведения тоже было выбрано не случайно. На метро часто ездят школьники и студенты - та часть населения, которой особенно важно рассказать о достойных земляках и их подвигах. Перед пользователями метрополитена выступила руководитель Культурного центра главка полиции Светлана Фетюкова, рассказав о том, как начали присваивать награды за заслуги перед государством и народом. Ее творческий коллектив исполнил для горожан патриотические композиции "Россия — это мы!", "За тихой рекою", а также попурри популярных песен группы "Любэ".

Полковник Горелых также отметил, что первая часть экспозиции "Герои России. Свердловская область" продолжит работу на платформе станции до февраля 2023 года, после чего там будет размещена вторая часть выставки.