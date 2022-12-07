В Челябинской области определили территории, где будут создавать современные курорты

Челябинская область и Корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Стороны договорились о взаимодействии по вопросам развития туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Челябинской области для увеличения туристического потока и обеспечения социально-экономического развития региона.

Определены первые перспективные территории, на которых "Туризм.РФ" совместно с инвесторами и властями Челябинской области будет создавать современные и доступные курорты. Это строительство бальнеологического курорта "Сапфир Урала" и создание всесезонного многофункционального курорта "Аджигардак".