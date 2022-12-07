Стоимость проезда в Нижнем Тагиле подняли до 24 рублей

В общественном транспорте Нижнего Тагила подняли стоимость проезда с 22 до 24 рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

"В РЭК Свердловской области перевозчиками города Нижнего Тагила направлены предложения о повышении действующих предельных тарифов до 26 рублей за поездку в городском общественном автотранспорте и трамвае, - поясняют в департаменте. - В итоге проектируемый тариф в общественном автотранспорте и трамвае города Нижнего Тагила снижен от заявленного организациями на 2 рубля и установлен РЭК Свердловской области в размере 24 рубля за поездку и место багажа".

Причиной повышения тарифов стал рост расходов на техническое обслуживание и ремонты, рост цен на топливо и смазочные материалы, необходимость увеличения оплаты труда водителей и кондукторов. При этом в мэрии Нижнего Тагила уже принимаются решения о снижении стоимости проезда для льготных категорий граждан.

Постановление о повышении стоимости проезда вступит в силу через 10 дней после публикации.

Напомним, что жители Нижнего Тагила уже второй раз за год встречаются в ростом тарифа предельного тарифа на проезд в общественном транспорте. В мае стоимость проезда увеличилась с 21 до 22 рублей.