07 Декабря 2022
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Тюмени рассказал о деталях реконструкции территории озера Алебашево

Глава Тюмени Руслан Кухарук во время прямой линии рассказал о деталях реконструкции озера Алебашево, о которой совсем недавно было "много разговоров". У мэра спросили, как сейчас обстоят дела с реализацией.

"Все предложения были учтены в мастер-плане. Проект представили на наблюдательном совете АСИ. Сегодня проходим завершающий этап получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации, потом наступит реализация. Объект непростой, реализация зависит от финансирования", - сказал Кухарук.

Гладь озера Алебашево – 40 га, прилегающая к ней территория – 27 га. Стоимость реализации проекта в 1,5 млн руб. уточняется.

"Обсуждаем возможность разгрузить бюджетную составляющую", - сказал Кухарук, отметив, что есть несколько организаций, которые готовый вложиться в реализацию проекта.

Напомним, на совещании по нацпроектам, которое 25 октября 2019 г. провёл в Тюмени тогдашний полпред президента в УрФО Николай Цуканов, заместитель губернатора региона Лариса Теплоухова сообщила, что масштабная очистка озера Алебашево отложена до 2022 г. Во время работ по очистке озера вскрылись дополнительные нюансы и контракт с подрядчиком пришлось расторгнуть. Примечательно, что речь идет о 67 млн руб. "Мы остаемся в национальном проекте, но срок переносится", - заявила она.

30 октября 2019 г. на полях форума "100+" мэр Руслан Кухарук в интервью Накануне.RU прокомментировал перенос сроков. Тогда он заявил, что городские власти "заинтересованы в том, чтобы очистка прошла максимально быстро".

"Тогда мы сможем приступить к следующему этапу – благоустройству прилегающей территории и воплощению тех планов, о которых мы договорились с бизнесом и жителями. Тот событийный парк Алебашево, который представляли на нескольких площадках, и то, что сегодня презентует Агентство стратегических инициатив в рамках проекта "100 городских лидеров", мы можем вести параллельно с разработкой проектной документации на благоустройство, включение в него сцены, спортивной зоны, площадки для общепита. Мы надеемся, что удастся это "запараллелить". Что касается сроков очистки, есть методика такого рода мероприятий. Тот срок, который есть, сложился после того, как непосредственно занялись очисткой, потребовалось изменить ее способ. Вопрос технический, связан именно с выполнением работ. Теперь можно будет параллельно разрабатывать документы и чистить озеро", - сказал тогда Кухарук.

Теги: Руслан Кухарук, прямая линия, Алебашево



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