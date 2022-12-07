В Челябинской области врачи извлекли из бронхов детей иголку и кнопку

В Челябинской области врачи извлекли инородные тела из бронхов двух детей, сообщили Накануне.RU в Центре охраны материнства и детства Магнитогорска.

4-летний ребенок засунул себе в нос иголку. Когда он вздохнул, предмет оказался в левом главном бронхе и застряла.

"Ребенок был направлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где иголку удалили в ходе проведения бронхоскопии", - рассказала заведующая диагностической службой ГАУЗ "ЦОМиД Магнитогорск" Юлия Терехова.

12-летний ребенок засунул себе в нос канцелярскую длинную кнопку. После вдоха кнопка оказалась в правом бронхе. Врач-эндоскопист стационара ЦОМиД достал кнопку.