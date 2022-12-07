FT: В Киеве заявили о возможности атак беспилотников на объекты в Сибири

Американское издание Financial Times сообщило со ссылкой на неназванный источник в Киеве, знакомый с вопросами обороны, что украинские власти угрожают атаками на объекты в глубине российской территории, в том числе в Сибири. Такие настроения, по данным издания, в Киеве появились после атак на российские военные аэродромы под Саратовом и Рязанью.

"У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири", - приводит издание слова украинского "советника", заявившего, что такие атаки могут повториться.