07 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

День святой Екатерины в столице Урала отмечают торжественно

Традиционно Фонд святой Екатерины вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским владыкой Евгением проводит в столице Урала множество мероприятий, посвященных Дню святой Екатерины, покровительницы города.

Утром во всех православных храмах мира прошли молитвы в честь святой великомученицы Екатерины.

митрополит евгений, рпц, церковная служба(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге одним из главных событий стала архиерейская Божественная литургия, которая прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии.

крестный ход, день святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

По завершении церковных служб около 2200 человек провели крестный ход в честь святой Екатерины. По улицам Екатеринбурга люди прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни покровительницы Екатеринбурга. Во главе крестного хода пронесли икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей. Завершился крестный ход праздничным молебном в честь небесной покровительницы уральской столицы.

крестный ход, день святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Есть некая дружба людей, которые живут в Екатеринбурге, и святой, чье имя носит наш город. В день ее памяти люди собрались, чтобы обратиться к ней, чтобы побыть рядом с ней, чтобы, насколько это возможно, сделать какое-то дело, посвященное ей: помолились в храме, прошли крестным ходом к месту, где стоял собор святой Екатерины. Мы пообщались, и в этом общении мы постарались по-человечески свое время, свои силы, свою любовь к ней обратить. И я не сомневаюсь, что она каждому участнику ответит и поможет», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

крестный ход, день святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Торжества в честь святой покровительницы города в Екатеринбурге будут проходить несколько дней. А все дети, которые появятся на свет в день святой покровительницы города, при выписке из роддомов получат подарки от Фонда святой Екатерины.

Фонд святой Екатерины(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«День святой Екатерины можно назвать вторым Днем нашего города. С основания Екатеринбурга для жителей города это был важный день. Сейчас эта традиция возрождается, год от года к празднику присоединяется все больше и больше людей», — поделилась заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Теги: фонд святой екатерины, митрополит евгений, день святой екатерины



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