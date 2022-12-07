Лаврову пришлось в Швеции сходить в гендерно нейтральный туалет: "Это просто не по-людски"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на гендерно нейтральный туалет, с которым ему пришлось столкнуться в Швеции. Об этом он заговорил на форуме "Примаковские чтения", подбирая пример перегибов в "многообразии".

"Я не вижу никаких рисков в многообразии, но многообразие должно быть в рамках культуры, в рамках традиций, которые в том или ином обществе существуют. Если это многообразие гендеров, которые сейчас достигают более 80 штук в Европе, если это то, что я наблюдал в Швеции", - рассказал Лавров.

"Извините меня за подробности, там я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это, действительно, было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски", - пожаловался министр.