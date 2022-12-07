Филарет-Денисенко "благословил" запрет УПЦ

Многолетний лидер украинского церковного раскола и глава "Киевского патриархата" Михаил Денисенко-Филарет поддержал намерение режима запретить УПЦ.

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Он призвал бороться за появление "действительно автокефальной" церкви в статусе "патриархата", то есть за повышение своего личного статуса.

Напомним, Денисенко отодвинули от управления новой раскольнической структуры, созданной Фанаром, после чего он воссоздал свой "Киевский патриархат". При этом после начала СВО он дважды предлагал УПЦ объединиться.

Законопроект о запрете УПЦ и захвате ее храмов раскольниками внесен в Раду. Глава режима Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время запретит Церковь.

