07 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР
Фото: http://president.gov.by/

В Белоруссии за госизмену будут казнить чиновников и военных

В Белоруссии палата представителей Национального собрания в первом чтении одобрила законопроект, вводящий смертную казнь за совершение госизмену должностным лицом.

Законопроект вносит поправки в часть 2 статьи 356 УК РБ ("Измена государству"). Поправка предусматривает применение "исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего".

Теги: госизмена, смертная казнь, белоруссия



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