В Белоруссии за госизмену будут казнить чиновников и военных

Законопроект вносит поправки в часть 2 статьи 356 УК РБ ("Измена государству"). Поправка предусматривает применение "исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего".

В Белоруссии палата представителей Национального собрания в первом чтении одобрила законопроект, вводящий смертную казнь за совершение госизмену должностным лицом.





