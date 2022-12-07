СК: Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске был судим

Мужчина, которой подозревается в стрельбе в полицейских в Новошахтинске (Ростовская область), был судим за кражу и разбой. Об этом сообщил представитель СУСК России по региону, передает РИА Новости.

Уточняется, что подозреваемый стрелял по полицейским из ручного пулемета. Его задержали в селе Киселево Красносулинского района области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

6 декабря около полудня в пригороде Новошахтинска (Ростовская область) злоумышленник в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил ранения. Сегодня преступника задержали, его обнаружили в пустующем здании.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, оказался боец ЧВК "Вагнер" .Глава ЧВК Евгений Пригожин пообещал поверить данную информацию.