Глава медфракции Екатеринбурга подготовил гуманитарный груз для разведчиков

Глава медфракции Екатеринбурга Алексей Вихарев подготовил гуманитарный груз для разведчиков. К депутату напрямую обратились сами солдаты, попросив о помощи с медикаментами и техникой.

"Для разведчиков закупил все необходимое: несколько прицелов с кронштейнами, тепловизоры, жгуты по типу турникет, антисептики, антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие, средства для перевязки. Все это в ближайшее время увезут парни с собой. Надеюсь, что медикаменты и оборудование им облегчат службу. Ждем всех домой", - написал Вихарев в своих социальных сетях.

Напомним, что 1 декабря депутат вместе с коллегой Дмитрием Николаевым собрали для мобилизованных Екатеринбургского гарнизона необходимое оборудование, инструменты, снаряжение. Это была уже восьмая машина для военных.

До этого от председателя медфракции мобилизованные в учебном центре в Елани получили две печки, полевую баню, спальные мешки, газовые баллоны, медикаменты, а также продукты и теплые вещи, которые собрали жители.