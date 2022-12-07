В Курской области начали возводить "засечную черту"

Губернатор Курской области Роман Старовойт проинспектировал ход создания "засечной черты" на границе с Украиной. Накануне тем же самым занимался его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков.

На границе возводят полосу препятствий из бетонных пирамид, установленных в несколько рядов – она должна задержать продвижение техники.

"Продолжаем укреплять рубежи Курской области", - написал Старовойт под фотографиями в своем Telegram-канале.

Накануне и Старовойт, и Гладков сообщили о создании в своих приграничных регионах отрядов территориальной обороны, которые должны будут помогать военным и пограничникам защищать границу. В отряды собираются набрать добровольцев, например, из числа тех, кого не взяли в армию по мобилизации.