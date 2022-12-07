Миронов: Доходы населения падают, а число бедных сокращается, - это как?

По данным Росстата, численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2022 года составила 15,3 млн человек, или 10,5% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года это на 0,5% меньше (от всего населения страны), притом что доходы населения снижаются. Это какие-то манипуляции, считает лидер "Справедливой России - за правду" Сергей Миронов, комментируя соответствующий отчет Росстата.

По оценке Правительства РФ, реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизятся на 2,2%. Это признает и Росстат.

"Получается, что доходы людей постоянно падают, а число бедных при этом сокращается. Что за чудеса?! Сей социально-экономический феномен объясняется только горячим стремлением Росстата показать приятные цифры и достижения своего начальства из Минэкономики", - написал Миронов.

Согласно отчету Росстата, в третьем квартале 2022 года граница бедности составила 13 тыс. 688 руб.

"Попробуйте прожить меньше чем на 14 тысяч! Это уже даже не бедность, господа очковтиратели, а самая настоящая нищета, в которой живут свыше 15 миллионов наших сограждан!" - негодует лидер эсеров.

Он снова призвал напрямую переподчинить Росстат президенту страны.

Интересно, что Росстат называет причиной уменьшения бедности различные социальные выплаты, благодаря которым "доходы наименее обеспеченного населения выросли в III квартале 2022 на 27,8% в номинальном выражении".

Тогда выглядит достаточно странным тот результат, что при таком росте доходов, который в два раза превышает официальную инфляцию за год, число бедных практически не изменилось. Оно должно было сократиться более существенно, а не на 0,5% населения страны, или на 4,4%, если считать от числа бедных (15,3 млн против 16,0 млн годом ранее). Получается, что социальные выплаты практически не способны снизить бедность и лишь поддерживают ее на стабильном уровне - каждый десятый гражданин России прозябает в нищете.

При определении уровня бедности Росстат использует параметр "граница бедности", введенный постановлением Правительства РФ № 2049 от 26 ноября 2021 г. Она соответствует значению потребительской корзины в четвертом квартале 2020 года с учетом инфляции.

Миронов уверен, что ее состав "давно и безнадежно устарел", но Росстат заинтересован в такой нищенской потребительской корзине, потому что чем она меньше, тем меньше бедных.