07 Декабря 2022
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Политика Свердловская область
Фото: све.рф

Глава Среднего Урала вошел в состав президиума Госсовета РФ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в президиум Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.

"Госсовет РФ формируется президентом России для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также для определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства", - сообщает департамент информполитики региона.

Помимо свердловского губернатора, в состав президиума также вошли главы ряда других регионов, а также полномочный президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Теги: Куйвашев, президиум, Госсовет



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