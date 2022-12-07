Глава Среднего Урала вошел в состав президиума Госсовета РФ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в президиум Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.

"Госсовет РФ формируется президентом России для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также для определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства", - сообщает департамент информполитики региона.

Помимо свердловского губернатора, в состав президиума также вошли главы ряда других регионов, а также полномочный президента в ЦФО Игорь Щеголев.



