07 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Союза десантников Тетерин отправился в зону СВО вместо суда

Глава Союза десантников Свердловской области, член Общественной палаты региона Евгений Тетерин не пришел в суд, поскольку отправился в ЛДНР в зону СВО. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Бушухин на сегодняшнем заседании. При этом, его подзащитному еще летом назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Судья зачитал справку, согласно которой, подсудимый находится в зоне действия спецоперации с 22 ноября, где исполняет обязанности представителя свердловского омбудсмена по правам человека Татьяны Мерзляковой.

В результате сегодняшнее заседание в Верх-Исетском районном суде пришлось перенести на 29 декабря.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ и СК задержали Тетерина по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Сам он во время заседания по мере пресечения отвергал все обвинения. В феврале в отношении главы Союза десантников возбуждено еще одно уголовное дело. 28 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Тетерину срок заключения под стражей до 30 июня 2022 года.

Теги: Тетерин, суд



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