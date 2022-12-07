В Ноябрьске из-за очистки канализационного коллектора нечистотами залило проезжую часть

В Ноябрьске из-за очистки канализационного коллектора залило проезжую часть. Жители города в группе "Злой Ноябрянин" социальной сети "ВКонтакте" пожаловались на ужасный запах и выразили беспокойство, что из-за морозов улица превратится в каток из нечистот, передает корреспондент Накануне.RU.

"Третий день стоит ужасный запах, пройти пешком крайне сложно, за машины вообще молчу... Скоро снова будут морозы все замерзнет и будет каток (на оболони со стороны скорой помощи)", - пожаловался интернет-пользователь.

В администрации города сообщили, что знают о проблеме. Ее решением занимается ресурсоснабжающая организация.