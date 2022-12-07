07 Декабря 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: vk.com/blacklistnotabrsk89

В Ноябрьске из-за очистки канализационного коллектора нечистотами залило проезжую часть

В Ноябрьске из-за очистки канализационного коллектора залило проезжую часть. Жители города в группе "Злой Ноябрянин" социальной сети "ВКонтакте" пожаловались на ужасный запах и выразили беспокойство, что из-за морозов улица превратится в каток из нечистот, передает корреспондент Накануне.RU.

"Третий день стоит ужасный запах, пройти пешком крайне сложно, за машины вообще молчу... Скоро снова будут морозы все замерзнет и будет каток (на оболони со стороны скорой помощи)", - пожаловался интернет-пользователь.

разлив нечистот(2022)|Фото: vk.com/blacklistnotabrsk89

В администрации города сообщили, что знают о проблеме. Ее решением занимается ресурсоснабжающая организация.

Теги: нечистоты, канализация, коллектор



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