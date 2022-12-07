07 Декабря 2022
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Пригожин пообещал проверить принадлежность стрелявшего в полицейских к ЧВК "Вагнер"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о намерении проверить принадлежность мужчины, стрелявшего в полицейских в Ростовской области, к военному формированию.

Заявление бизнесмена приводится в официальной группе пресс-службы "Конкорд", которой владеет Пригожин, в соцсети "ВКонтакте".

"Оперативная группа ЧВК "Вагнер" проведет (...) расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах", — сказал Пригожин.

При этом он отметил, что данная информация не является публичной и носит закрытый характер. "В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу РФ", — говорится в заявлении Пригожина.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, оказался боец ЧВК "Вагнер" .

По сведениям издания, Николин отбывал срок в уфимской ИК-4, оттуда его завербовали в ЧВК "Вагнер". 24 ноября Николин передумал принимать участие в боевых действиях и сбежал.

Теги: пригожин, чвк вагнер, новошахтинск



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