Генсек НАТО полагает, что условий для мирного решения ситуации на Украине нет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада должны продолжать поставлять Украине оружие. По его мнению, условий для мирного урегулирования военного конфликта на Украине сейчас нет.

Зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу, сказал Столтенберг, ожидая, что Москва и Киев будут стремиться "перегруппировать и перевооружить свои силы".

"Условий (для дипломатического решения конфликта) сейчас нет", - сказал генсек НАТО на мероприятии Global Boardroom, его цитирует "Ъ".

Он пояснил, что Россия "не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны" и "пытается заморозить" конфликт, чтобы "начать более масштабное наступление весной".

"Чем сильнее мы хотим мирного разрешения (конфликта), тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", - полагает Столтенберг.

Заявление Столтенберг сделал на фоне появившейся информации о том, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года, если обстрелы продолжатся.