Генсек НАТО полагает, что условий для мирного решения ситуации на Украине нет

07 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Украина Украина
Фото:mir24.net

Генсек НАТО полагает, что условий для мирного решения ситуации на Украине нет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада должны продолжать поставлять Украине оружие. По его мнению, условий для мирного урегулирования военного конфликта на Украине сейчас нет.

Зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу, сказал Столтенберг, ожидая, что Москва и Киев будут стремиться "перегруппировать и перевооружить свои силы".

"Условий (для дипломатического решения конфликта) сейчас нет", - сказал генсек НАТО на мероприятии Global Boardroom, его цитирует "Ъ".

Он пояснил, что Россия "не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны" и "пытается заморозить" конфликт, чтобы "начать более масштабное наступление весной".

"Чем сильнее мы хотим мирного разрешения (конфликта), тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", - полагает Столтенберг.

Заявление Столтенберг сделал на фоне появившейся информации о том, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года, если обстрелы продолжатся.

Теги: НАТО, генсек, Йенс Столтенберг, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети