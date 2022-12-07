"Газпромнефть-Ямал" освободил от "исторического наследия" 80 гектаров земли

"Газпромнефть-Ямал" подвел итоги масштабного экологического проекта по утилизации "исторического наследия" на Ямале. От мусора, оставшегося с советских времен, очищено около 80 гектаров земли вблизи сел Новый Порт и Мыс Каменный.

Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", сообщили Накануне.RU на предприятии. Он включает экологические мероприятия по уборке захламленных территорий отдаленных сел в рамках партнерства между "Газпромнефть-Ямалом", администрацией Ямальского района и "Растам-Экологией".

"За последние годы проделана большая работа совместно с компанией "Газпромнефть-Ямал", положительные результаты которой, в первую очередь, отмечают местные жители. Они с большим желанием присоединяются к экологическим мероприятиям, потому что хотят сделать наши родные северные поселки комфортными для жизни", – отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Ликвидацией "исторического наследия" в Новом Порту занялись в 2016 году, когда в селе провели волонтерскую экологическую акцию. В последующие три года в Мысе Каменном и Новом Порту было очищено от мусора порядка 47 гектаров земли. За последние два года от отходов освободили еще 32 гектара.

"Мероприятия по очистке территорий и поддержка инициатив местных волонтерских сообществ по благоустройству сел Новый Порт и Мыс Каменный – важная часть социальной и экологической политики "Газпромнефть-Ямала". Общими усилиями мы решаем вопросы сохранения хрупкой природы Арктики", – подчеркнул и. о. директора по производственной безопасности "Газпромнефть-Ямала" Александр Финк.

При содействии компании в селах также демонтировали около 50 объектов ветхого жилья и старый пирс. Более 40 экологических акций поддержали эковолонтеры, представители сельских и районной администраций, сотрудники компании.

В 2023 году нефтяники продолжат сотрудничество с администрацией Ямальского района в реализации экологических мероприятий.