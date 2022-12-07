ЛДПР обвинила СРЗП в плагиате законопроекта о 13-й пенсии

Партия ЛДПР обвинила "Справедливую Россию - за правду" в плагиате своего законопроекта о выплате 13-й пенсии в декабре.

"Коллеги в очередной раз выдают нашу инициативу за свою. Вместо того чтобы присоединиться и увеличить число голосов "за", [они] без зазрения совести выдают свой копирайт за оригинальное предложение", - говорится в телеграм-канале ЛДПР.

Партия разместила архивное видео, на котором Владимир Жириновский говорит об этой инициативе, а председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подробно рассказывает о ней.

Разница между двумя законопроектами "техническая" при одинаковом смысле. Законопроект ЛДПР комитет Госдумы сегодня рекомендовал отклонить. Видимо, та же участь постигнет инициативу СРЗП.