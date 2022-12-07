В Челябинске участников картеля на торгах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов оштрафовали на 7 млн рублей

Компании из Челябинска и Екатеринбурга оштрафовали на 7 млн рублей за сговор на аукционах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

К административной ответственности привлечены компании "Челябтранссервис" и "Арсенал-Т" из Челябинска, и "Новотех" из Екатеринбурга.

Напомним, нарушения выявили в действиях девяти хозяйствующих субъектов из Челябинска и Екатеринбурга. Они нарушили антимонопольное законодательство при участии в торгах на территории различных субъектов РФ в 2019-2021 гг. Для заключения контрактов по наиболее максимальным ценам компании использовали различные антиконкурентные модели поведения. Также они использовали единую инфраструктуру на торгах, подавали заявки с одних IP-адресов, использовали одни и те же номера телефонов, а также осуществляли свою деятельность по адресу одного из участников сговора.

Еще шесть компаний привлекаются к административной ответственности.