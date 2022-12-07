Предприниматели Красноуфимска собрали "Буханку помощи" для мобилизованных

Красноуфимские предприниматели вместе с рабочими приобрели и модернизировали УАЗ-буханку для передачи мобилизованным в зону СВО. Об этом в своих социальных сетях рассказала председатель Общественной палаты города Татьяна Сысолятина. "Буханка помощи", как ее называют сами предприниматели, вместе с подарками и гуманитарной помощью была направлена на Донбасс.

"Купили УАЗ-буханку, сварщики-умельцы Лукановы Антон и Юра, Евграфов Андрей модифицировали, добавили недостающие элементы, одним словом мне не описать все их умения и возможности изготовили печку в машину и еще отдельно три, которые будут установлены в палатки. И все это по заказу наших солдат! На Антоне лежал весь процесс: от расчета конструкций до наладки оборудования, он понимал, что времени на раскачку нет, надо выполнить заказ для наших парней из Красноуфимска и Ачита на фронте как можно быстрее…" - написала Сысолятина.

Предприниматели, привлекая своих коллег из Екатеринбурга, также собрали гуманитарную помощь в виде приборов электрики, ночного видения, палаток и даже гирь по просьбе самих солдат, желающих заниматься спортом в перерывах между боями. Не забыли и побаловать военнослужащих "вкусняшками" и сигаретами.